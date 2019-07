View this post on Instagram

Mi #tbt Tenia 20 años!!! Era parte de @apolosmenelgranespectaculo Ya estudiaba con mi maestro @rubendipietroteatro. Durante muchos años existió el chistesito de la empelotada, mientras estudiaba con Rubén y después con @alfonso_ortiz04 Ya saben lo que hoy en día llaman, “bullying”. Hoy observo en retrospectiva y agradezco a esos jefes de casting, compañeros de escuela, “amigos” etc. Me hicieron fuerte y eso tengo que agradecerlo. No todos hicieron matoneo, unos siempre me respetaron. Gracias familia Apolos Men’s, mis primeros años de teatro pagos gracias a ustedes. Te amo, mi querido maestro Thomson y su familia!!! P. D. Con cariño para mis amigos periodistas que todavía después de muchos años en sus entrevistas preguntan … ¿Usted que tiene del personaje y no tiene fotos en narizona? 👌 Por ahora continuemos bailando y haciéndole el amor a la vida, es muy corta y no vale la pena hacer una sola cosa. My #tbt I was 20 years old !!! It was part of @apolosmenelgranespectaculo I was already studying with my teacher @rubendipietroteatro. For many years there was the joke of the empelotada, while studying with Rubén and later with @alfonso_ortiz04 They already know what they call "bullying". Today I observe in retrospect and I thank those casting directors, schoolmates, "friends" etc. They made me strong and that I have to thank. Not all did bullying, some always respected me. Thank you, Apolos Men's family, my first years of theater, thanks to you. I love you, my dear teacher Thomson and his family! P. D. With affection for my journalist friends who still after many years in their interviews ask … Do you have that character and do not have pictures in Narizona? 👌 For now we continue dancing and making love to life, it is very short and not worth doing one thing. 👊🎞📽🎭🎬🙌