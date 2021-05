Aparte de la lista con los amores de 10 actores y actrices de la producción sobre Mauricio Reina, que terminó esta semana, hay dos ñapas: la de la actriz que, dicen, cautivó al futbolista Cristiano Ronaldo, y la del rumor de que dos actores de ‘Pa’ quererte’ fueron pareja.

Este es el top de estrellas de ‘Pa’ quererte’ que tiene parejas famosas o mantuvieron una relación con otras celebridades:

No solo es esposo de Kathy Sáenz, sino que fue novio de Johana Bahamón, actriz y creadora de una fundación que ayuda a persona privadas de la libertad.

(Vea también: Sebastián Martínez dice si a Kathy Sáenz le molesta que bese a otras actrices)

Con su actual esposa lleva más de una década y tiene un hijo llamado Amador, que muchos creen es muy parecido a Sebastián Martínez.

Esta actriz, que también es parte de ‘La nieta elegida’, que tiene coincidencia con ‘Pa’ quererte’ y ‘La reina del flow’, lleva años de noviazgo con el actor Julián Román.

Ambos han hablado en entrevistas de que no descartan la idea de ser padres, pero, por ahora, no se han animado a encargar un heredero.

En ‘Pa’ quererte’ no solo actuó la novia de Julián Román, también su ex, pues Silvia de Dios hace parte de la lista de famosas que han conquistado el corazón de este artista y en la que, igualmente, aparecen otras actrices como Geraldine Zivic y Ana Serradilla.

Algunos pensaban que iba a durar toda la vida con la actriz Sonya Smith e incluso allegados confirmaron que ‘Piti’, como le dicen al artista, quería mucho a su colega.

Su gusto empezó cuando actuaron en ‘Guajira’ y, aunque ya no están juntos, en entrevistas, como la que dio en ‘Se dice de mí’, el actor se refirió en buenos términos a su expareja.

Por años tuvo un matrimonio con la actriz Ana Bolena Meza, pero luego ambos sorprendieron al anunciar su separación, que se habría dado de forma amistosa, al punto que luego estuvieron viviendo en la misma casa.

Tiempo después de su divorcio, los dos rehicieron sus vidas amorosas, Luis Eduardo Arango se casó, por tercera vez, y Ana Bolena Meza consiguió otro esposo.

En este trino de Caracol, con un video de ‘La red’, se pueden ver algunas imágenes de la pareja y se indica que de ese amor quedaron dos hijos:

Estos esposos se casaron en pandemia, en un matrimonio casero y otro en Cartagena. Por ahora no tienen hijos y, por lo que muestran, están muy enamorados.

Un dato curioso es que Laura de León estuvo desde el principio en ‘Pa’ quererte’ y casi al final de la novela llegó a actuar Salomón Bustamante, en el papel de un enamorado de ella.

Estuvo casada con el actor Mijail Mulkay y, de acuerdo con una entrevista que dio a El Tiempo en 2009, le dio muy duro la separación por, entre otras cosas, el hecho de que él iniciara otra relación, con su colega Majida Issa.

“Pasé por todo y me lo permití. Al principio, desorden emocional. Es más difícil despedirse de la relación cuando ha sido buena, con un hijo a bordo, con proyectos interesantes de trabajo, con pasión, con alegría y repentinamente esa persona decide que no quiere continuar, uno queda muy desconcertado. […] El que haya salido tanto en los medios y él ya esté en otra relación hacen que uno no sepa para dónde coger. Hay un momento para llorar, para negar, para intentar decirle al otro que espere, que esto vale la pena. […] Pero cuando uno entiende que su amor está en otra parte, no hay nada que hacer”, fue parte de la declaración de Alina Lozano en el diario.