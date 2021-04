Esta artista, en la realidad, se casó en pandemia (una boda fue casera y la otra en Cartagena), pero no muchos han notado que su marido, Salomón Bustamante, es justo el que está interpretando a Maximiliano en la novela.

(Vea también: En ‘Pa’ quererte’ no solo actúa novia de Julián Román, Juliette Pardau, su ex también)

Él ha aparecido en recientes escenas y así lo ha destacado en su cuenta de Instagram, donde ha agradecido por haber podido trabajar al lado de dos “cracks”: su esposa y el actor Luis Eduardo Arango (que hace de Octavio)

Esta es la publicación en la que escribió ese agradecimiento, pero además les dijo gracias a sus seguidores por los mensajes que le han enviado sobre su actuación de enamorado de Azucena en ‘Pa’ quererte’.

Muchos no lo relacionan con el mundo de la actuación, sino con ‘Reto 4 elementos’, ‘reality’ de RCN, pues estuvo allí como participante.

También lo asocian con el desaparecido programa de Jota Mario Valencia ‘Muy buenos días’, porque fue uno de los presentadores.

No obstante, en una reciente publicación relacionada con ‘Pa’ quererte’, el artista explicó que él no solo es “comunicador social y periodista con énfasis en administración de medios y producción para radio y televisión”, sino que en el pasado alcanzó a hacer un taller de actuación.

El famoso aseguró que eso fue “hace más de 16 años” y la razón por la que lo realizó el curso fue porque “le tenía pavor a las cámaras”, más no porque quisiera ejercer como actor. Aun así, la vida lo sorprendió y cuando le ofrecieron ser parte de ‘Pa’ quererte’ volvió a buscar asesoría en el tema.

“De eso se trata la vida, de sorprenderte… por eso quiero que sepan que detrás de Maximiliano existe un proceso muy bonito. El día que me avisaron para hacer el ‘casting’, llamé de inmediato al maestro @tao.sierra y sin dudarlo me guio con la compañía, obviamente, de una de las mejores actrices de este país @lauradeleonc. De ahí en adelante hice lo que me dictó el corazón, ¡y, aunque el ‘casting’ lo lleve a cabo enfrentándome a más actores (a los cuales respeto mucho), me lo gané yo!”, expresó el esposo de Laura de León.