Vicky Dávila se refirió a estos hechos para condenar que un grupo de manifestantes haya vandalizado el edificio donde está ubicada la revista Semana, en el norte de Bogotá, en medio de los ataques que también ocurrieron contra las instalaciones del Canal RCN, sobre la Avenida de las Américas.

“En el Canal RCN intentaron meterse los vándalos, agredir. Esos fueron momentos de terror porque intentaron violentar las puertas de seguridad”, empezó diciendo la periodista, y confesó que lo “mismo ocurrió en las instalaciones de Semana”.

“Los vándalos llegaron a atacar, a vandalizar el edificio, y gritaron consignas”, agregó.

En medio de su molestia por lo vivido, Dávila descargó gran parte de la responsabilidad sobre un sector político que, según ella, quiere sacar provecho con estas manifestaciones.

“Este ataque no es contra RCN, no es contra Semana, es contra la prensa de Colombia, y es fruto de ese odio que algunos políticos, incluso algunos colegas, han venido promoviendo, y Dios quiera que este odio no termine en alguna fatalidad contra algún periodista o trabajador del Canal RCN y Semana”, dijo.