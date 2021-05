El comentarista hizo ver que James Rodríguez es un futbolista sin compromiso con su equipo y poco entregado a su profesión luego de que el cucuteño publicara una imagen en la que aparece en la cama de un avión privado volando a suelo ‘cafetero’ mientras sus compañeros se alistaban para la última fecha de la Liga Premier.

“Veo que el talismán del Everton tiene en mente otras cosas además del último día crítico para su club”, trinó el informador inicialmente.

Y lo trató como un mediocampista falto de espíritu de lucha dentro del terreno de juego. “Al menos, que se mantenga abrigado con su manta azul”, agregó al hacer referencia a una cobija que se veía en la foto junto al futbolista.

James, que no estaba lesionado, llegó a Medellín antes de unirse a la convocatoria de la Selección Colombia. Entre tanto, el Everton cayó 5-0 de visitante frente al Manchester City.

Pero este no ha sido el único comentario del presentador en contra del volante, días antes ya había lamentado su desempeño.

“No puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega bien, pero es un lastre. No defiende. Ponlo en el medio y los jugadores corren a su alrededor. Solo ha jugado 1.764 minutos, principalmente bajo el sol. Vamos, Ancelotti. Te está tomando el pelo”, manifestó.

Rodríguez fue llamado al combinado patrio para los compromisos de la Eliminatoria mundialista frente a Perú y Argentina, el 3 y 8 de junio, respectivamente, choques de los que saldrá la lista definitiva para la Copa América.

Acá, la más reciente despachada del presentador:

I see Everton’s talisman has got things other than the last critical day for his club on his mind. Still – at least he’s keeping warm with a blue blanket. pic.twitter.com/T7PN2N9KM0

— Richard Keys (@richardajkeys) May 23, 2021