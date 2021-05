green

Egan Bernal se refirió a su participación en los Juegos Olímpicos este martes, la segunda jornada de descanso del Giro de Italia, después de que la víspera ganara con contundencia la etapa 16 y se consolidara en el liderato de la carrera.

“No estoy seguro de ir [a los Olímpicos]. Es un signo de interrogación”, declaró el Bernal en una rueda de prensa virtual desde Canazei (norte de Italia).

“No iré si no soy completamente competitivo”, añadió el ciclista del Ineos, haciendo referencia a sus problemas en la espalda.

“He gastado mucha energía en el Giro. No sé si ir a los Juegos, por lo que conlleva como cansancio. No sé si es la mejor cosa que hacer”, añadió el ganador del Tour en 2019.

“Si supone un riesgo muy grande, no iré. No rechazo la posibilidad, pero será complicado”, continuó Bernal, que no quiso ofrecer detalles sobre sus otros objetivos para esta temporada.

“Prefiero acabar el Giro. Veremos cómo mi cuerpo se recupera y tomaremos decisiones. Podría hacer la Vuelta (a España)”, dijo.

Casi excluyó al 100 % la posibilidad de hacer el Tour de Francia (26 junio-18 julio): “No creo no, doblar Giro y Tour es muy difícil, tenemos ya un muy buen equipo”.

(Vea también: Solo y en medio de la nieve: video muestra a Egan Bernal coronando la mítica cima Coppi)

Finalmente, habló de la posibilidad de ganar Giro y Tour en el mismo año —Marco Pantani fue el último que lo logró en 1998—.

“No lo sé realmente. El Giro y el Tour son muy diferentes. Depende de los recorridos, de los objetivos del equipo. Por el momento, me concentro en las próximas etapas del Giro”, dijo.

Con esta declaración, Bernal dejó en duda lo que había planteado el sitio web Cycling Weekly, considerado por muchos ‘decano’ de medios especializados, que afirmó que los directores de Ineos no dejarían pasar el buen momento del ciclista colombiano para que acompañe a Geraint Thomas.

Bernal, vencedor de dos etapas desde el comienzo del Giro, ocupa la primera plaza, a cinco días de la llegada a Milán, con casi dos minutos y medio de ventaja sobre el segundo, el italiano Damiano Caruso.