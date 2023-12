Si hay algo que quizá muchos seguidores de Faustino ‘Tino’ Asprilla no saben es que solo se casó una vez en su vida. De hecho, algunos de sus allegados han asegurado que muy probablemente fue la única ocasión en la que estuvo realmente enamorado.

(Vea también: Asprilla, por calentura, terminó en juicio en Inglaterra: “No sabía que daba cárcel”)

Su matrimonio se dio cuando era muy joven, incluso cuando no era reconocido a nivel internacional, y la mujer con la que se casó fue Catalina Cortés, madre de su único hijo, Santiago Asprilla Cortés, de quien se separó por culpa de otras mujeres.

Pero lo que muy pocos sabían era la historia de cómo inició el amor entre ellos, pues no fue fácil y llegaron a tener problemas cuando él estaba en Atlético Nacional.

Cómo se enamoró el ‘Tino’ Asprilla de Catalina Cortés

Según contó el exfutbolista en la serie que están pasando por RCN sobre su vida, cuando él llegó al equipo ‘Verdolaga’ conoció a la hija de un amigo del presidente del equipo en ese entonces debido a que la llevó a un entrenamiento. Al parecer, el ‘Tino’ quedó flechado inmediatamente y se le acercó para pedirle su teléfono.

“Nos enamoramos, fue un momento complicado porque el papá no me quería, entonces hubo mucha dificultad”, recordó el exfutbolista en la producción ‘‘Tino’ Asprilla, no nací para perder’.

De acuerdo con Cortés, su padre le decía que no quería verla de amores con Asprilla, ya que él sabía cómo eran los futbolistas cuando cogían fama y él no quería verla sufrir.

“Yo enamorada, de terca, decía que el sufrimiento es algo que no se podía evitar. Dije ‘quiero estar con él y así lo hice’. Yo estaba enamoradísima de él, pero Faustino todavía estaba empezando en el equipo y lo que ganaba le alcanzaba para lo estrictamente necesario”, agregó Cortés en la serie.

Lee También

Pero el tema de dinero no fue problema, pues el ‘Tino’ reconoció que ella ahorraba para ayudarle en ciertos casos, sobre todo cuando se iban a ver.

“Cuando no teníamos plata para vernos, ella ahorraba la plata del colegio para vernos el fin de semana porque a mí no me alcanzaba”, dijo el tulueño.

Ella agregó: “Él a veces que iba a verme se iba a pie, entonces a veces yo no comía toda la semana para que pudiera venir a verme y yo le pagaba el taxi. Muchas veces hasta lo invitaba a tomar gaseosa porque él no tenía. Él se sentía mal, pero eso no me importaba porque lo que me importaba era verlo”.

Después de varios meses de relación, ambos decidieron casarse antes de que el ‘Tino’ se fuera para Italia para jugar con el Parma, pero lo que llamó la atención fue que lo hicieron a escondidas.

“No me quería ir para Italia siendo la novia de él y aún más teniendo un embarazo. Quería que todo fuera más serio y ser la esposa”, señaló Catalina Cortés al respecto.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.