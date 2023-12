Junior de Barranquilla consiguió su décima estrella luego de imponerse en los penaltis a Independiente Medellín, en un juego cargado de goles, emociones y controversias.

Justamente, uno de los hechos en la final de la Liga que sigue dando de qué hablar es el comentario que Jermein Peña le hizo a su excompañero de Junior Brayan León, quien fue titular con el DIM en ambos partidos.

Y es que las cámaras captaron el momento exacto cuando el defensor del ‘tiburón’ le dijo a León que “salió de Junior por paquete”; un acto que el mismo Peña reconoció y ratificó en la atención a medios después de levantar la copa en el Atanasio Girardot.

A raíz de la situación, en el programa ‘ESPN F360’ se refirieron a la actitud del zaguero central, a quien calificaron como “irrespetuoso”, teniendo en cuenta que se refirió públicamente a un colega.

Por ejemplo, uno de los que se despachó contra el central del Junior fue Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia, quien, retando al futbolista, le reprochó su actitud.

“Que goce ahora porque juega con estos peladitos… Ese muchacho me dice eso a mí, en Barraquilla, que me echaron del Junior por paquete, y viene la revancha en Medellín… le pego un baile, le tiro túnel, le digo: ‘Vení, quitámela’. Lo hago quedar en ridículo, ese muchacho debe tener sangre, le va a venir un tipo de esos, que no la va a saber ni parar”, dijo el ‘Tino’.