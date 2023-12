En el programa ‘Balón dividido’, de ESPN, Arturo Reyes habló sobre su futuro en Junior de Barranquilla, luego de consagrarse con el título de la Liga BetPlay 2023-II, al imponerse en la tanda de los penaltis a Independiente Medellín.

El estratega samario, de 54 años, aclaró en el medio citado que no ha renovado el contrato que tiene con Junior, desmintiendo así las versiones de prensa que aseguraban que ya había extendido su vínculo sin importar el resultado de la final.

De hecho, el entrenador hizo énfasis en que no se ha reunido con Fuad Char, propietario del equipo ‘tiburón’, pero que tienen pendiente la conversación.

“Yo no he renovado, don Fuad dijo en una entrevista que pasara lo que pasara iba a continuar, pero no he hablado con él. Hay cosas por hablar”, dijo.