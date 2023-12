La algarabía en Junior de Barranquilla al ganar la Liga Betplay derrotando por penales a Independiente Medellín sigue intacta. La final ha dado todo tipo de declaraciones, reacciones, postales y hasta momentos de burla en lados del ‘Tiburón’, ‘Poderoso’ y de quienes no fueron protagonistas de la lucha por la estrella de Navidad en el Atanasio.

Precisamente, alguien que dio de qué hablar fue Jermein Peña, quien salió campeón con el cuadro barranquillero. Durante la celebración del título, el defensor tuvo unas fuertes palabras contra el atacante del Medellín y excompañero suyo en el club currambero, Brayan León.

Luego de que en la final de ida se supo que Peña llamó a León “paquete” y que por eso lo sacaron del cuadro barranquillero, según el de Curramba, en una entrevista reafirmó lo que dijo. EL jugador juniorista habló sin tapujos del delantero con quien compartió camerino hasta mediados de este 2023, dejando un fuerte comentario:

Los comentarios, según dio a entender, se los volvió a dejar a León durante el encuentro, a quien tuvo que marcar hasta el minuto 82 porque al delantero ‘poderoso’ lo sustituyeron por el argentino Luciano Pons.

Para rematar, el juniorista, que recientemente aseguró que es falso que su papá esté en la cárcel, habló de las rechiflas que recibió en el Atanasio por la hinchada medellinense.

“En mucha jugada que cogía me agrandé. Me agrando cuando la gente me chifla y me dice cosas… Me le echo regio a la tribuna porque yo soy una persona que vive del fútbol… me dicen que parezco jugador argentino, pero soy colombiano y vivo el fútbol así, de pasión”.