Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay casi que de forma milagrosa, luego de empatarle al último minuto a Independiente Medellín en su estadio y luego coronarse en la definición desde el punto penalti.

(Ver también: A Juan Felipe Cadavid no lo perdonan y ahora hasta equipo de Peter Manjarrés se la montó)

Una de las personas más afectadas por este título del conjunto ‘tiburón’ es el periodista de Caracol Radio Juan Felipe Cadavid, ya que además de ser hincha del equipo ‘poderoso’, los aficionados lo siguen molestando por lo que dijo en cuadrangulares de que primero caía nieve en Barranquilla antes de que el Junior llegara a la final.

Han sido días de muchos comentarios contra el periodista por esta situación, los cuales se intensificaron en las últimas horas justo después de que el equipo de Arturo Reyes levantó el trofeo, incluso hasta por parte de la institución.

🚨ATENCIÓN🚨

Nos siguen llegando imágenes inéditas 🥶❄️ pic.twitter.com/GNuxxwCyVM — Junior FC (@JuniorClubSA) December 14, 2023

Lee También

Juan Felipe Cadavid, molesto en ‘El pulso del fútbol’

En medio del programa de Caracol Radio, que dirige César Augusto Londoño, Cadavid se mostró muy cabizbajo y hablando pasito, pero a diferencia de lo que muchos creían, no es porque lo molestan en redes sociales sino más por la ‘tusa’ deportiva por la derrota del Medellín, recordando que faltó solamente un minuto para conseguir la séptima estrella en su historia.

“Yo sigo triste y muy dolido. Yo tengo una frase y es que a todos mis colegas les respeto la decisión de no decir a qué equipo siguen, pero no les creo que no sean hinchas, porque todos llegamos a esta profesión por el amor al fútbol y a algún club“, explicó Cadavid.

Y agregó: “A mí el ‘bullying’ no me molesta. Yo lo acepto porque me lo gané, por bocón y por exagerado me lo gané. A mí lo que realmente me molesta de eso es que por el ‘bullying’ no puedo salir a cobrar, pero sí a decir que yo quería que a Arturo Reyes le fuera bien porque se lo merecía más que nadie”.

Finalmente, igual bastante afectado y molesto, aseguró que el gran culpable de la derrota del equipo ‘poderoso’ es el técnico Alfredo Arias, ya que cambió lo que estaba funcionando, sacó a jugadores importantes, le dio el balón al Junior y por eso se metió en su área con muchos minutos aún por disputarse.

(Ver también: Londoño le bailó en la cara a Cadavid por final de la Liga; “Copito de nieve”, le dicen)

“Si el equipo se estaba defendiendo con el balón, no entiendo por qué sacó a los jugadores que estaba cumpliendo con esa tarea. Paró a cinco centrales y aún así se dejaron espacios. Alfredo Arias se equivocó con los cambios”, concluyó el periodista.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.