Vladimir Hernández resucitó al Junior en los últimos segundos del partido, cuando perdía 2-0, y 4-3 en la serie, empatando todo y dándole una vida más al equipo barranquillero. La misma que aprovechó para conseguir su décima estrella en los penales.

El escurridizo atacante se manifestó feliz: “Más porque [la estrella] me había sido tan esquiva tantos años”:

“Vuelvo a mi casa y vuelvo a ser campeón de liga con mi equipo, con el equipo que llevo en mi corazón”, añadió.

Luego comentó cómo fue el gol: “Déiver logra verme, me dijo. No sé si será verdad o la tira ahí por tirarla. Logro controlar muy bien, me queda picando y gracias a Dios se mete”.

“A Junior hay que matarlo, todos saben. Junior se mete a los 8 y aquí estamos, campeones”, señaló, sacando pecho.

“Hoy cae nieve en Barranquilla, nieve en todos lados, ¡Junior tu papá!”, gritó, en clara referencia a un dicho del periodista Juan Felipe Cadavid.

🏆 “Hoy cae nieve en Barranquilla, Junior tu papá”, Vladimir Hernández, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/zVio8Uy9sL — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

Este fue el cuarto título de Hernández con el equipo ‘tiburón’, después de ganar las ligas de 2010-1 y 2011-2, además de la Copa Colombia de 2015.

