Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay 2023-II, luego de superar a Independiente Medellín desde la definición del punto penalti por 5-3 después de empatar en el resultado global por 4-4.

El equipo de Antioquia estuvo a unos escasos minutos de ganar su séptima estrella, pero al minuto 89 se descuidó y Vladimir Hernández aprovechó para marcar la igualdad en el encuentro que llevó al partido hasta la definición desde los 12 pasos.

Uno de los mejores jugadores del equipo de Arturo Reyes, que fue clave para el título del conjunto ‘tiburón’, fue Carlos Bacca, delantero de 37 años de edad, que fue muy discutido por su nivel a principio de año, Hernán Darío Gómez incluso lo quería retirar, pero de la mano de Arturo Reyes mejoró su nivel y al final se quedó con el título de máximo goleador del campeonato con 18 tantos.

Carlos Bacca lloró por su mamá en celebración del Junior

Apenas terminó el encuentro, el delantero colombiano dio una entrevista y no aguantó el sentimiento, por lo que lloró desconsoladamente recordando a su madre y hasta puso sentimental a Sheyla García, periodista de Win Sports.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

“He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado. De pronto nadie sabe lo que he vivido. Yo vine porque perdí a mi madre, pero un llegué un poco tarde porque ella me quería ver acá. Lo único que sé es que en el cielo está contenta. Esto es por ti, mi vieja. Te amo.”, dijo Bacca.

Y agregó: “Mi madre solo me decía que me quería ver nuevamente en Junior campeón y goleador y no pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto. Ella era el centro de todo y hasta hoy lloré por ella, porque nunca había soltado una lágrima, pero no aguanto más”.

Al verlo sentimental, hasta la periodista lloró en vivo e incluso pidió unos segundos para reponerse sentimentalmente y seguir entrevistando a los jugadores campeones.

Carlos Bacca fue uno de los futbolistas más importantes del campeonato, pues activó su olfato goleador sobre el final, ayudó de gran manera en los cuadrangulares, anotó dos goles en la final de ida y cumplió en los penaltis para que el Junior consiguiera su décimo título de Liga en el fútbol profesional colombiano.

