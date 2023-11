Una curiosa escena se presentó en la parte final del programa de este viernes en ‘El Pulso del Fútbol’, espacio deportivo de Caracol Radio conducido por César Augusto Londoño.

(Vea también: Londoño le da palo a delantero de Nacional por gol ante Pereira: “La suerte existe”)

Y es que su compañero de programa, Juan Felipe Cadavid, lo retó a hacer la famosa veintiuna con el balón para demostrarles a los oyentes las habilidades que tenían con la pelota.

Londoño no le hizo el quite y aceptó e incluso se atrevió a ser el primero en hacerlo. Sin embargo, no le fue tan bien como esperaba.

Después de un corte de comerciales, en el que César Augusto aprovechó para practicar, el también periodista de Caracol Radio Fidel Franco le dio inicio al reto.

Acá, el video del momento:

Londoño tomó el balón y comenzó a hacer la veintiuna, pero en el primer intento no pasó de ocho toques. Inmediatamente le dio paso a Cadavid, quien demostró su talento y en el primer intento hizo la veintiuna completa.

Londoño no quiso quedarse atrás y volvió a intentarlo un par de ocasiones, pero lo máximo que hizo fue 18 toques.

Lee También

Los oyentes del programa no tardaron en reaccionar y en los comentarios de YouTube en vivo les dejaron una que otra burla.

“César no pudo ni con apoyo”, “qué troncos”, “Cadavid se ve que juega”, “esa zurda de Londoño está grave”, “con razón son periodistas”, “qué paliza le metió Cadavid”, son algunos de los comentarios que les dejaron en YouTube.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.