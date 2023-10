En un reciente video publicado en su cuenta de Instagram, muy molesto, Juan Felipe Cadavid alzó su voz en defensa del guajiro, después de que este errara un penalti en el partido entre Colombia y Ecuador, que finalizó con un empate 0-0.

Las palabras de Cadavid fueron enfáticas, defendiendo a Díaz y llamando a la reflexión sobre la crítica desmedida que a menudo rodea a los futbolistas.

Cadavid no dudó en expresar su apoyo a Luis Díaz y enfatizó: “No vamos a cargar al jugador que tenemos hoy en la élite. No jodamos, de verdad. No seamos tan agrandados.”

El comentarista deportivo se mostró firme en su postura: “La crítica es válida, pero no lo voy a sacar de la selección y no voy a decir que es una mentira y no voy a decir que se agrandó.”

Cadavid comparó la situación con una analogía contundente: “Es como si [dijéramos] ‘no, este carro no me sirve’. ¿Tienes el garaje con cuántos carros? ¿Con 15, 20 carros?”.

El periodista señaló que Díaz es de los pocos jugadores top y señaló que Colombia, a la que se le viene un duro partido, ni siquiera tiene tres jugadores del nivel del guajiro.

Juan Felipe Cadavid manda mensaje de apoyo a Luis Díaz:

Cadavid instó a Luis Díaz, que recibió críticas hasta de famosos, a superar el bache y seguir brillando:

“Hágale, pues, hermano, que usted es muy bueno. Vamos, ‘Lucho’, salga de esa. Pero no jodamos. Pues que nos vamos a cargar hoy a ‘Lucho’. No, no, no, no”.

