Así como se destaparon detalles sobre la separación de Andrea Guerrero, la vida personal de Juan Felipe Cadavid quedó en evidencia en un capítulo de su vida en el que Falcao García fue protagonista.

¿Quién es la esposa de Juan Felipe Cadavid?

Cristina Estupiñán, madre de los hijos del comentarista de Caracol Radio, relató la infidencia en la misma entrevista de despedida en la que hizo llorar a su excompañera de programa, Laura Acuña.

La periodista, que renunció a ‘La casa de Laura Acuña’, sorprendió al sacar a relucir cómo Falcao García fue determinante para apoyarlos junto a Cadavid en medio de una crisis que surgió en el segundo embarazo.

¿Cuántos hijos tiene Juan Felipe Cadavid?

Samuel y Miranda son los dos menores producto de la relación matrimonial, que en medio del embarazo de la segunda pasó por un fuerte reto por las diferencias que hubo entre la pareja de comunicadores.

“Estando en esas aparece Falcao [García] y le dice: ‘¿Qué es lo que está pasando?’, y Juan [Felipe Cadavid] habló con él porque era su amigo de la infancia. Finalmente como que a Juan yo creo que hasta le daba pena con Falcao por el personaje que es él y por el corazón que tiene que o sea ese hombre”, contó la esposa de Cadavid en ‘La sala de Laura Acuña’.

En medio de las dificultades que hubo con la llegada de su segunda hija, Cristina Estupiñán exaltó el papel de Lorelei Tarón, la esposa de Falcao García, para apoyarla en ese proceso complicado que vivieron.

“Aparece Lorelei y todos los días oraba conmigo. Me llamaba a la hora que fuera: ‘Cris, ¿estás lista?’. Yo [respondía]: ‘Sí’, [aunque] a veces yo no me sentía lista, pero me daba pena con ella porque ella por allá con otro horario y sacaba un minuto para mí, entonces era demasiado divina”, remarcó.

La también periodista explicó que Cadavid, aparte de ella, también asumió un camino cerca a la espiritualidad, en un contexto en el que su pasado con el futbolista samario fue determinante.

“Ya como que Juan Felipe toma su camino, se acerca a Dios, él solo, gracias a a Falcao y sus amigos. Falcao es cristiano y los amigos con los que jugaban todos en Fair Play con Juan Felipe son cristianos”, indicó.

De hecho, Estupiñán reconoció que durante el embarazo de Miranda estuvieron por un tiempo separados con el comentarista de Caracol Radio, aunque destacó cómo la influencia de Falcao García sobre Cadavid al final desembocó en buen puerto. “Si él no se acerca a Dios, nada va a ser posible”, sentenció.

Lee También

¿Quién es el máximo goleador en la historia de Colombia?

Víctor Hugo Aristizábal es el primero en la lista de artilleros con 346 goles, seguido en el segundo puesto por Falcao García, con 345. Apenas atrás, los escoltan Dayro Moreno, con 336, y Carlos Bacca, con 329.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.