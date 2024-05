Con 38 años de edad, Radamel Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia, espera quemar sus últimos cartuchos antes de confirmar su retiro.

La prensa internacional confirmó que el ‘Tigre’ no continuará en Rayo Vallecano, por lo que en junio de 2024 finalizaría su etapa en Europa para regresar al continente americano donde se dio a conocer por sus goles.

(Vea también: Los días de James Rodríguez en Sao Paulo estarían contados; dicen cuándo saldría del club)

Es así que surgió la posibilidad de que García Zárate aterrice en la MLS, liga que ya cuenta con estrellas de élite como Lionel Messi, Sergio Busquets, entre otros.

Según Luis Arturo Henao, periodista de ESPN, Inter Miami sería la opción que tendría el artillero samario para jugar en el fútbol estadounidense, siendo una posibilidad que estaría considerando junto a su familia.

“El futuro de Falcao va a ser la MLS. Ahora, a mitad de año, me dicen que va a firmar con Inter Miami. Esa es la opción que tiene Falcao, no sé si Messi es quien lo va a llevar. Sería la opción que tiene más adelantada, me dicen que eso va a ser así”, dijo.