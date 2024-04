Falcao García es noticia en Europa ya que se habla desde ya de una decisión importante para la próxima temporada, ya que termina contrato con el Rayo Vallecano.

Este sábado el reconocido periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, dedicó una de sus publicaciones habituales para dar detalles sobre el delantero colombiano, actualmente en el club español.

“Radamel Falcao se marchará del Rayo Vallecano en junio, abandona al 100% el club como agente libre”, fueron las contundentes palabras del comunicado sobre el futuro del ‘Tigre’.

🐯🇨🇴 Radamel Falcao will part ways with Rayo Vallecano in June, he’s 100% leaving the club as free agent. pic.twitter.com/tOnFs69F3h

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2024