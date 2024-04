Carles Puyol es un exfutbolista español que se destacó como defensor central y capitán del FC Barcelona y la Selección española. Es ampliamente reconocido por su feroz determinación, liderazgo y por su estilo de juego aguerrido y comprometido.

Puyol está en Bogotá como parte de la gira denominada Trophy Tour, que recorrerá la ‘orejona, trofeo de la Uefa Champions League, en varios países de Latinoamérica como Ecuador, Perú y Panamá, entre otros.

El exfutbolista fue invitado al matutino de ‘Día a día’ para hablar de sus experiencias deportivas y de los futbolistas colombianos:

“Estoy muy emocionado por estar aquí en Colombia, este es un país que me recibe muy bien y me hace sentir en casa”, confesó el exfutbolistas.

En el matutino recordaron un video en el que el Barcelona perdió contra el Atlético de Madrid, partido en el que Falcao García anotó un gol. De ese episodio recordó:

Calero le preguntó a Puyol qué había sentido en ese momento: “Me dio rabia porque había un desajuste táctico y entonces me dio coraje, fue un error nuestro a parte de que Falcao definió muy bien pero intenté llegarle y no se me dieron las cosas”.

En cuanto a su relación con ‘El tigre’, Puyol contó: “Nos escribimos por mensajes. Es un jugador que me encanta,un jugador noble, me hubiese gustado tenerlo en mi equipo como defensor”.

Después contó que el jugador que más admiró en toda su carrera deportiva fue al italiano Paolo Maldini.

“Mi referente fue Maldini, fue el mejor defensa y una carrera espectacular, al que intenté seguirle los pasos como a él a los 40 años, pero no pude alcanzarlo porque una lesión de rodilla me dejó por fuera”.

En cuanto a Luis Díaz, el jugador contó: “Es el típico delantero que siendo defensa te puede sorprender en cualquier momento. Él es ese uno contra uno en la cancha, es lo más importante, así que no se puede relajar ni un segundo pero tendrá una carrera fantástica”.

