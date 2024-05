La definición de la novena etapa del Giro de Italia, como se esperaba, fue protagonizada por los velocistas del pelotón, pese a que a 6 kilómetros de meta hubo un ataque del ecuatoriano Jhonatan Narváez, que fue alcanzado en los últimos metros.

(Vea también: Nairo, enfermo en el Giro de Italia, reveló mal que lo tiene muy preocupado: “Terrible”)

Fue así como los reyes del esprint aparecieron para dar su ‘show’ y el triunfo fue para el neerlandés Olav Kooij, que se impuso sobre el italiano Jonathan Milan y el colombiano Juan Sebastián Molano, segundo y tercero respectivamente.

Sin embargo, el espectáculo estuvo a cargo del esloveno Tadej Pogacar, que a pesar de ser líder de la general, se puso al servicio del boyacense Molano, su compañero de equipo en el UAE Emirates, y le sirvió de lanzador en el remtae de la fracción, dejando al ‘cafetero’ en inmejorable posición para definir.

