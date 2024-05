El Giro de Italia ya casi termina su primera semana y hasta ahora no ha defraudado, pues el espectáculo se ha presentado, los ataques han sido constantes y por eso los aficionados han visto un gran espectáculo a lo largo de las seis primeras etapas.

(Ver también: Caída en el Giro de Italia afectó a los colombianos del Movistar; Gaviria fue uno de ellos)

Sin embargo, también hay que destacar que el tema de las caídas también ha sido protagonista, por lo que varios de los ciclistas se han tenido que retirar por las lesiones o porque simplemente prefieren cuidarse para el resto de la temporada.

De hecho, uno de los equipos que más se ha visto afectado por problemas es el conjunto alemán Bora Hansgrohe, el de Daniel Felipe Martínez, ya que en todas las etapas ha tenido complicaciones y, a pesar de eso, el colombiano sigue en las primeras posiciones de la clasificación general.

Lee También

Ahora, previo al inicio de la sexta etapa de la competencia, Bora confirmó una mala noticia que afecta tanto a Martínez como al resto de corredores, ya que Florian Lipowitz, uno de los ciclistas más importantes para esta competencia, se enfermó y por eso le tocó retirarse de la carrera.

🇮🇹 #giroditalia

Unfortunately, due to sickness, Florian Lipowitz will not start today’s stage of the @giroditalia. Heal up soon, Lipo! 🙏🏻

📸: @SprintCycling pic.twitter.com/ymb28BY5Hv

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) May 9, 2024