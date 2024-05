A esta hora se está corriendo la cuarta etapa del Giro de Italia 2024, una jornada que cuenta con 190 kilómetros y ha estado bastante complicada, principalmente, por las condiciones climatológicas, pues la lluvia ha sido protagonista y por eso el descenso no ha sido sencillo para los corredores.

De hecho, cuando faltaban 68 kilómetros para la meta, se presentó una caída en una curva en la que estuvieron involucrados 10 ciclistas del pelotón, entre los que destacaban Fernando Gaviria y Einer Rubio, quien va cuarto en la clasificación general.

💥 Major crash in the peloton, involving @ben_oconnor95, @MATTEOTRENTIN, @FndoGaviria and also @GrmayeBiniam, who goes back on the bike, but seems to be in real pain. #GirodItalia pic.twitter.com/egsZfgfjnf

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 7, 2024