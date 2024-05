Hoy por hoy, el extremo guajiro es el jugador colombiano más importante a nivel mundial, no solo por su importancia en la Selección Colombia, sino porque juega en uno de los clubes más grandes e históricos del fútbol.

Aunque su sueño siempre fue ser futbolista, su madre, Cilenis Marulanda, no estuvo muy de acuerdo con que se dedicara a eso a lo largo de su vida. Así lo confirmó ella misma este domingo 12 de mayo en ‘La red’, de Caracol Televisión, donde explicó que sufrió mucho al ver cómo golpeaban a su hijo cuando jugaba fútbol.

“A mí no me gustaba que él jugara porque me daba rabia cuando lo tumbaban y lo golpeaban. Me provocaba ir a pegarle a la otra persona. Cuando comenzó en el Junior me agarré con muchos hombres. Yo defiendo a mis hijos donde sea y con quien sea”, indicó la mamá de ‘Lucho’ en el programa de chismes.

Según su relato, su esposo —Luis Manuel Díaz— tenía que calmarla para evitar que tuviera conflictos con otras personas.

“Mi esposo me decía que me calmara y la novia de él [de Luis Díaz] también me decía que era normal […]. Él me decía que me calmara, que era normal, que nos iban a insultar y que lo iban a golpear”, recordó Marulanda en el mismo espacio.

¿Cómo era Luis Díaz cuando niño?

En el mencionado programa, Cilenis Marulanda también recordó que ‘Lucho’ no le dio dolores de cabeza en temas de comportamiento, ya que era muy enfocado en su estudio.

“Él siempre fue un niño muy calmado. A él no le gustaba ir a fiestas. Fue un buen alumno y, como era muy bueno en el fútbol, los compañeros lo buscaban para que jugara con ellos”, comentó al respecto.

Pero ese es un tema que siempre trata de inculcarle por más exitoso que esté siendo, el del estudio. De igual manera, habló sobre lo que vivieron el año pasado durante el secuestro de ‘Mane’ Díaz y lo duro que le dio a ‘Lucho’ esa situación.

“Yo sí le he dicho y todavía le digo que estudie y que se supere porque la carrera del futbolista es corta […]. Fue feo para él, él estaba destrozado allá estando tan lejos. Quería venir a darme apoyo y me llamaba todo el día preguntándome cómo me sentía. A mí se me subió la presión y él me decía que comiera porque a mí no me daba hambre”, concluyó en el mismo programa.

