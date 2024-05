Las recientes intimidaciones contra la familia del argentino Ángel Di María, el secuestro a manos de guerrilleros del padre del colombiano Luis Díaz y el chantaje contra la madre del peruano Paolo Guerrero espantan a los ídolos de una región sacudida por el narcotráfico y la delincuencia.

El fútbol como blanco de la mafia no es un fenómeno nuevo. Los hermanos argentinos Gabriel y Diego Milito, su compatriota Carlos Tévez y el brasileño Luis Fabiano también fueron víctimas de criminales en el pasado con secuestros de seres queridos, pero no renunciaron a volver a sus países.

A finales de marzo, familiares del campeón del mundo Ángel Di María recibieron una nota envuelta en una bolsa plástica. Desconocidos la arrojaron desde un automóvil en un barrio de Funes, a unos 20 km de Rosario.

Sin revelar el contenido del texto, las autoridades aseguraron que se trataba de una amenaza de “organizaciones criminales que buscan generar conmoción pública” en una ciudad azotada en los últimos años por el narcotráfico. El ‘Fideo’, que debutó en el local Rosario Central, no se pronunció.

Según el canal de televisión TyC Sports, que cita fuentes cercanas a Di María, el actual jugador del Benfica portugués descartó volver al equipo ‘Canalla’, como pretendía hacerlo a mediados de año, para “priorizar la seguridad y salud de su familia”.

En el pasado Di María (36 años) había declarado que uno de sus sueños era volver a jugar con Rosario Central para ganar una Copa Libertadores antes del retiro.

También en Rosario, criminales dispararon hace un año contra un supermercado de familiares de Antonela Roccuzzo, esposa del astro Lionel Messi.

Narcotráfico

En Ecuador, los carteles mafiosos podrían arruinar las ilusiones del artillero Enner Valencia de regresar a su amado Emelec de Guayaquil, pues la violencia sin precedentes del narcotráfico llevó al gobierno a declarar al país en conflicto armado interno y ordenar numerosos estados de excepción.

En medio de esas medidas restrictivas en agosto de 2023, justo después del asesinato a tiros de un candidato presidencial, Valencia le bajó el pulgar a un eventual retorno al ‘Bombillo’ con 34 años.

“Me encantaría ir a Emelec […], tratar de ayudar al equipo que me dio todo, pero no metería mi familia a Ecuador y no me metería yo a Ecuador ahora”, confesó Valencia al periodista argentino Martín Liberman.

Secuestro

En 2022 Elsy Valencia, hermana de ‘Supermán’, fue secuestrada durante más de una semana en la frontera con Colombia, hasta que policías la rescataron.

El volante colombiano del Liverpool, Luis Díaz, vivió el mismo calvario en octubre y noviembre del año pasado. El Eln raptó en Barrancas (La Guajira) a Manuel ‘Mane’ Díaz, su padre, un entrenador de fútbol aficionado que pasó 12 días en poder del grupo armado, en una sierra fronteriza con Venezuela. Fue liberado por presión del Gobierno que negocia la paz con los rebeldes.

El máximo goleador de la selección cafetera, Radamel Falcao García (38), confesó días después que estuvo cerca de volver a Millonarios de Bogotá, pero la retención de ‘Mane’ lo hizo dudar.

“Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo […]. Son cosas negativas que a uno lo hacen meditar y quizá frenarse”, dijo ‘El Tigre’, actualmente en España, al canal Telepacífico.

En marzo, la policía colombiana informó que delincuentes engañaron a la hermana y el cuñado del exinternacional Carlos Bacca para que llegaran hasta un punto sin señal de celular. Los estafadores llamaron al delantero para informarle que habían sido secuestrados y le exigieron dinero a cambio de la supuesta liberación.

Extorsión y amenazas

La extorsión, uno de los delitos más comunes en América Latina con miles de víctimas, hace estragos en Perú. En febrero, el goleador Paolo Guerrero rompió el mercado del balompié inca al firmar a sus 40 años con César Vallejo, la primera camiseta que viste en su país.

Pero miembros de la banda ‘Los cachacos de Yolín’ empezaron a extorsionar a su madre, Petronila Gonzáles, en mensajes de texto. El ‘Depredador’ Guerrero estuvo a punto de romper su vínculo con los ‘poetas’, pero decidió quedarse tras exigir garantías de seguridad.

Una situación de peligro similar llevó al extremo Willian a salir corriendo de Brasil en agosto de 2022, cuando acababa de regresar desde Europa a Corinthians, el segundo club más popular del país.

El jugador presentó dos denuncias por amenazas e insultos de hinchas albinegros en redes sociales contra él y otros miembros de su familia, incluidas sus hijas menores de edad. Terminó regresando a Inglaterra.

Razones no le faltaban para temer: El exdelantero de la ‘Canarinha’ Fred fue víctima de un asalto a mano armada en noviembre en un barrio de Rio de Janeiro para robarle el automóvil y el celular.

Un mes después, el exmediocampista Marcelinho Carioca, ídolo del Corinthians, permaneció día y medio secuestrado hasta que la policía lo rescató.

