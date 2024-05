Liverpool no vive días muy sencillos en Inglaterra, pues desde que perdió la chance de competir por la Premier League ha sumado más derrotas, las polémicas al interior del club se han hecho presentes y por eso los hinchas no están muy contentos del todo.

De hecho, todo se calmó un poco después de la victoria 4-2 sobre el Tottenham por la fecha 36 del campeonato, pues el equipo volvió a celebrar y algunos de sus mejores jugadores mostraron de nuevo esas pinceladas de talento con las que tienen acostumbrados a los seguidores.

Sin embargo, hay un futbolista en particular que no la ha pasado bien y ahora prendió las alarmas del club, Darwin Núñez, el delantero uruguayo que en el último partido no fue titular y cuando entró no convenció mucho a los aficionados.

Qué pasó con Darwin Núñez

Después de este compromiso, en el que Núñez apenas jugó 15 minutos y no tocó mucho el balón, el uruguayo se vio molesto y eso se escaló incluso hasta varias horas después y en las redes sociales.

En la mañana de este lunes 6 de mayo, todos los seguidores del jugador se sorprendieron porque al entrar a su perfil de Instagram se dieron cuenta que el futbolista no tenía ni una foto del Liverpool, sino solo las de la Selección de Uruguay y las del Benfica, su anterior club.

Además, comenzó a bloquear a muchos seguidores y páginas del Liverpool tanto en Instagram como en X, antes Twitter, lo que hace pensar que tuvo algún problema con su técnico o con el club en general.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Darwin Nuñez Ribeiro (@darwin_n9)

Esto se suma a la discusión que tuvo el futbolista Mohamed Salah con el técnico Jurgen Klopp, por lo que se podría venir un cambio fuerte cuando termine la temporada en cuanto a manejo del equipo como en las llegadas y salidas de la institución.

Por lo pronto, ni el futbolista ni el club han dicho nada al respecto, pero se espera que los ánimos se controlen previo al siguiente compromiso que será el lunes 13 de mayo contra el Aston Villa en condición de visitante.

