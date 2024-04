Durante los últimos días han circulado diferentes rumores sobre el reemplazante de Jurgen Klopp en el Liverpool, teniendo en cuenta que falta muy poco para que su paso por los ‘reds’ llegue a su fin.

Aunque inicialmente se habló de Rúben Amorim, el técnico del Sporting de Lisboa, él mismo salió a aclarar que no había tenido ningún tipo de contacto con gente de Liverpool.

Sin embargo, la opción que comenzó a tener más fuerza fue la de Arne Slot, entrenador del Feyenoord de la liga de Países Bajos, quien incluso era del gusto del propio Jurgen Klopp.

Todo parece indicar que la decisión de las directivas ‘reds’ está tomada, ya que este 26 de abril el periodista Fabrizio Romano dio por hecho la llegada de Slot al banquillo del Liverpool.

Según publicó el comunicador en su cuenta de X (antes Twitter), el entrenador neerlandés de 45 años será el técnico del club donde juega Luis Díaz a partir de la próxima temporada.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!

Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.

Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024