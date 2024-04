Los últimos días del Liverpool de Inglaterra no han sido nada sencillos, pues perdió un juego clave de Premier League que lo alejó de las posibilidades de levantar el título y quedó eliminado de la Europa League a manos del Atalanta de Italia.

Esto, sumado a que a final de temporada el entrenador alemán Jurgen Klopp dejará su cargo, tiene tristes a los hinchas, quienes pese al complicado momento siguen apoyando a su equipo en todos los compromisos tanto de local como de visitante.

Ahora, en cuanto al tema del técnico, hay que destacar que el que sonaba con más fuerza era Xabi Alonso, exjugador de la institución que quedó campeón con el Bayer Leverkusen, pero como este renovó su contrato con la institución alemana, el club se quedó sin opciones y por eso a las directivas les tocó moverse rápido.

Sin embargo, ahora, casi a un mes de finalizar la campaña, Liverpool ya tendría un candidato con las conversaciones avanzadas y por eso solo faltarían detalles para hacer oficial su llegada al banquillo de Anfield.

Tal como adelantó el periodista Fabrizio Romano, especialista en temas de transferencias y fichajes en el fútbol, el club inglés se reunió con el entrenador de 45 años Arne Slot, quien actualmente se desempeña como entrenador del Feyenoord de Países Bajos.

