Luego de la eliminación en la Europa League y la derrota contra Everton (0-2) en la Premier League —que lo dejó con pocas opciones para pelear por el título—, Liverpool ya trabaja en contratar un nuevo entrenador, teniendo en cuenta que Jurgen Klopp dejará el cargo al finalizar la temporada.

Es así que, este jueves, 25 de abril, se conoció la primera pista del estratega que dirigirá a los rojos en la nueva temporada. Se trata del neerlandés Arne Slot, quien viene de quedar campeón de la Eredivise con Feyenoord y espera repetir título en 2024.

De hecho, fue el propio técnico el que confirmó las negociaciones con Liverpool, al término del encuentro contra el Go Ahead Eagles, el cual ganó 1-3 en condición de visitante.

“Creo que el Feyenoord me dejará unirme al Liverpool porque sería un gran paso para mí“, dijo el técnico en rueda de prensa, en declaraciones recopiladas por Fabrizio Romano.

Slot, que poca bulla hace en Europa, confesó su gusto por aterrizar en Anfield, argumentado que sería una oportunidad fantástica para su carrera.

