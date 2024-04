Liverpool empató 2-2 con West Ham, con eso casi que quedó sentenciado en seguir peleando por la Premier League y de paso el ambiente en el equipo no parece ser el mejor tras la discusión entre Mohamed Salah y Jurgen Klopp.

Este sábado, en medio del juego en el que Luis Díaz aportó una asistencia, el egipcio volvió a comenzar como suplente en el equipo de Merseyside ante su bajo nivel recientemente y al parecer eso no cayó bien en él.

Al minuto 80, cuando Mohamed Salah iba a entrar a la cancha, llegó el empate 2-2 del West Ham, el técnico Jurgen Klopp se acercó a decirle algo más y ahí fue cuando el africano respondió de forma fuerte y acalorada.

De hecho, el uruguayo Darwin Núñez, quien también ingresaría en ese momento, tuvo que acercarse para calmar a Salah y evitar que siguieran discutiendo.

A pesar de eso, Jurgen Klopp decidió ignorarlo para no continuar con esa discusión con el atacante egipcio.

Acá la discusión entre Mohamed Salah y Jurgen Klopp, en Liverpool 2-2 West Ham:

Salah kicking off at Klopp before coming on 😳

pic.twitter.com/YbbNIdpOWN

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) April 27, 2024