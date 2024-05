Las más recientes semanas del Liverpool de Inglaterra no han sido nada sencillas, pues pasaron de luchar por la Premier, la Europa League y la FA Cup, a quedar eliminados de los dos últimos y quedar sin ninguna chance de conseguir el título más importante de Inglaterra.

Sin embargo, más allá de ese complicado momento, que entre otras cosas se presentó por una caída en el nivel de varios de los jugadores, uno de los que se salvó fue Luis Díaz, quien siguió mostrando su velocidad, consistencia y más que le permitió al club igual sacar unos cuantos resultados importantes pensando en la clasificación a la Champions League.

Por eso mismo, los hinchas y el club decidieron darle un importante premio para reconocerle el nivel superlativo con el que ha disputado los últimos encuentros.

En la mañana de este sábado 11 de mayo, el club hizo oficial que el futbolista colombiano fue elegido como el mejor jugador del mes de abril de todo el equipo debido a su rendimiento en los seis partidos de Premier League que se disputaron en el mes.

Sobre esto, el jugador le agradeció principalmente a los hinchas porque, según él, desde que llegó lo han apoyado mucho y por eso se ha sentido como en su casa.

“I’m happy for the support of all the fans, knowing that they have been with me from the very moment I arrived.” 🙌

Lucho on being voted as our @StanChart April Player of the Month 🗣️ #ad

— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2024