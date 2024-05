Con menos de 10 minutos en cancha, el colombiano Jhon Jáder Durán le dio la vuelta al marcador en el partido entre Aston Villa y Liverpool, anotando dos tantos para el cuadro de Birmingham con los que igualó el partido 3 a 3.

El doblete, que acerca al equipo del antioqueño a la Champions League, no solo emocionó a la hinchada del Aston Villa, que jugaba de local, sino que también llevó al delirio a Tom Hanks, el famoso actor estadounidense que había sido invitado por el equipo de Durán.

Mientras el futbolista celebra el tercer tanto para el equipo de los ‘Villans’, las cámaras del encuentro enfocaron al protagonista de Forrest Gump, quien, eufórico e incrédulo por la monumental remontada, gritó el golazo y abrazó a sus compañeros desde el palco donde veía el partido:

Y es que, minutos previos al inicio del partido, Hanks había anunciado en sus redes sociales que era invitado especial en el Villa Park, tal como lo dio a conocer el mismo equipo a través de su cuenta de X:

A very special guest in attendance for tonight's fixture!

👋, @tomhanks! pic.twitter.com/lQTBsM0HtG

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 13, 2024