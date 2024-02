Gracias al gol de Hugo Rodallega en el minuto 83, Santa Fe logró su tercera victoria en el semestre y con ello escaló a la quinta posición de la tabla, en un partido que muchos calificaron como el mejor en la era de Pablo Peirano.

Como era de esperarse, en Pulzo Deportes, el periodista ‘Rafa’ Cifuentes elogió el trabajo que hizo el equipo del que es hincha, teniendo en cuenta que el cuadro capitalino ya estaba recibiendo críticas por su estilo de juego y poca efectividad.

“Había que ganar y se ganó. Lo importante es que Peirano entendió que no podía seguir jugando con Frank Castañeda, que tampoco le había servido Agustín Rodríguez y que, por lo contrario, Zuluaga podría ser ese tercer volante importante que lleve la pelota y proponga fútbol“, dijo.

De hecho, Cifuentes, emocionado, aseguró que si Santa Fe sigue jugando como lo hizo contra el Deportivo Cali, va a ser muy difícil ganarle durante la competencia.

Ante las declaraciones del periodista, Antonio Casale fue uno de los primeros en reaccionar y comentó con ironía que “solo queda un equipo en el campeonato”, haciendo énfasis en el triunfalismo de Cifuentes con Santa Fe.

Incluso, el periodista declarado hincha de Millonarios le metió picante a la discusión deseándole más éxitos a Santa Fe, mencionando que le “gusta ver a sus hijos felices”.

“Qué lindo verte así, ‘Rafa’. No hay nada más lindo que ver a los hijos felices, me gusta verte así… Me gusta ver a los hijos felices”, concluyó.