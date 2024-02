Hugo Rodallega le vuelve a salvar las papeletas a Independiente Santa Fe. En este ocasión ante Deportivo Cali en el marco de la fecha 6.

El cuadro ‘Cardenal’ ganó con gol de Rodallega al minuto 84, el cual le dio tres puntos más que necesarios al ‘León’ que volvió al grupo de los ocho.

Rodallega recibió un gran pase de Jersson González y solo tuvo que patear para vencer a Alejandro Rodríguez. Este es el cuarto tanto de Rodallega en el torneo, de los cuáles tres han nacido de los pies de Jersson.

Luego del compromiso disputado en El Campín, el delantero de 38 años habló con los medios de comunicación y allí confesó que no celebró el gol porque se trataba del Deportivo Cali, además tenía rabia en ese momento porque en los últimos tres juegos no había podido celebrar, errando algunas opciones claras de gol.

“Siempre quiero marcar, antes del gol, primero por respeto al Cali, no lo celebré, nada más el abrazo y la euforia de estar insistiendo y no conseguirlo, no estaba desesperado, pero sí un poco preocupado porque las opciones no las estábamos concretando”.