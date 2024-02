Por: Familia Cardenal

Por octavo año consecutivo las ‘Leonas’ de Independiente Santa Fe ratifican su compromiso con el fútbol practicado por mujeres en Colombia, y se preparan para afrontar la Liga 2024.

Así las cosas, las actuales campeonas iniciaron pretemporada el 15 de enero bajo la orientación técnica de Ómar Ramírez; a la fecha el plantel se encuentra trabajando en su totalidad.

En los ciclos de preparación han disputado encuentros amistosos ante la Selección Colombia de mayores y la Sub 17. Además, la semana pasada se realizó una concentración en Tunja, Boyacá durante 5 días, donde entrenaron a triple jornada diariamente.

Entre tanto, el timonel venezolano se encargó de reforzar línea por línea el equipo con miras a la defensa del título y clasificar a Copa Libertadores.

Ahora, tras las numerosas salidas, el plantel se restructuró con 11 jugadoras que extendieron su contrato con las ‘Primeras Campeonas’: Yessica Velásquez, Cristina Motta, Heidy Mosquera, Lucero Robayo, Camila Reyes, Laura Tovar, Sara Luna Pineda, Andrea Pérez, Nikol Rojas, Micheel Baldallo y Karla Viancha.

En cuanto a las incorporaciones arribaron 10 futbolistas:

Wendy Martínez.

Posición: Arquera

Edad: 24 años..

Último club: Equidad.

Lizeth Aroca.

Posición: Volante.

Edad: 25 años.

Último club: Millonarios.

Katherine Valbuena.

Posición: Volante.

Edad: 19 años.

Último club: Pereira.

Gloria Villamayor.

Posición: Delantera.

Edad: 31 años.

Nacionalidad: Paraguay.

Último club: Libertad – Limpeño.

Karen Hernández.

Posición: Volante.

Edad: 19 años.

Último club: Boyacá Chicó.

María Morales:

Posición: Volante.

Edad: 27 años.

Último club: Millonarios.

Nelly Córdoba:

Posición: Delantera.

Edad: 24 años.

Último club: Ñañas (Ecuador).

Tahicelis Mercano:

Posición: Volante.

Edad: 26 años.

Nacionalidad: Venezuela.

Último club: Junior de Barranquilla.

Karla Torres:

Edad: 17.

Pese a que fue presentada junto a las nuevas incorporaciones la atacante con proceso en Selección Colombia ya jugó con Santa Fe en 2022, no obstante, al año siguiente no participó en la Liga puesto que estaba en proceso de recuperación tras sufrir una lesión de rodilla en medio de la preparación del Mundial Sub 17.

Por otro lado, el cuerpo técnico promovió seis jugadoras de las fuerzas básicas al equipo profesional, varias de ellas tuvieron rodaje en las competencias regionales durante el 2023, planteles que fueron supervisados por el profesor Ramírez:

Sophia Posada:

Posición: Defensa.

Edad: 16 años.

Sara Bohórquez.

Posición: Defensora.

Edad: 17.

María Paula Herazo.

Posición: Delantera.

Edad:17 años.

Isabella Díaz.

Posición: Volante.

Edad: 16.

Camila Cortés.

Posición: Delantera.

Edad: 15 años.

Mariana Silva:

Posición: 16 años.

Edad: Delantera.

Bajas:

Gabriela Huertas.

Club: Brasilia (Brasil).

Viviana Acosta:

Club: Brasilia (Brasil).

Wendy Cárdenas.

Club: Nacional.

Liana Salazar:

Club Millonarios.

Diana Celis.

Club: Millonarios.

Stefany Castaño.

Club:

Kelly Ibarguen.

Club: Cali.

Carolina Arias.

Club: Junior.

Enyerli Higuera.

Club:

Daniela Gravito.

Club: Millonarios.

Sofía García.

Club: Santos Laguna.

