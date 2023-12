El arbitraje en Colombia no pasa por un buen momento, y esto se evidencia en que todas las jornadas hay controversias y discusiones que a la larga le quitan legitimidad al campeonato.

Como una forma de buscar transparencia al respecto, las autoridades del fútbol colombiano anunciaron que publicarían los audios de los árbitros con sus ayudantes del VAR.

(Lea después: [Video] Error de Mier… con Nacional terminó en su expulsión, pero América se durmió)

El primer partido en que se conocieron esas grabaciones fue el polémico Cali vs. Tolima de este miércoles 29 de noviembre, en el que hubo al menos tres acciones muy discutidas, pero solo se publicaron las conversaciones arbitrales de una de ellas.

Se trató del gol que se le anuló al Deportivo Cali por obstrucción de Teófilo Gutiérrez, que estaba en fuera de lugar, al arquero del Deportes Tolima. En el video se escucha la conversación entre los jueces y queda en evidencia que interpretan que la posición del atlanticense sí influye en la reacción del arquero:

Queda claro que la interpretación arbitral consideró clave la ubicación del atacante en el desenlace de la jugada, y por eso fue anulada.

Lee También

Sin embargo, en el partido hubo al menos dos situaciones más que deberían haberse aclarado tal como con la del gol invalidado. La cuenta VAR Central advirtió en su momento que la primera fue una clara mano de Luis Haquín que podría haber sido penal para los ‘azucareros’, pero ni el juez la vio ni los encargados del video parecieron advertirlo.

🧐 Acción de posible penal a favor del Deportes Tolima. Luis Haquín tiene su brazo en posición antinatural y evita que pase el balón. A mi parecer era mano sancionable y penal a favor de Tolima. Carlos Ortega no lo consideró así, y el VAR Never Manjarrés no intervino. pic.twitter.com/Jvb12TgXtG

— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) November 30, 2023