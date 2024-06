Alejandra Azcárate se ha caracterizado por ser una mujer con un temperamento definido y siempre decir las cosas sin miedo a lo que puedan decir de ella.

En redes sociales compartió un video que dejó a varios de sus seguidores pensando, pues desde que fue tendencia por el problema de su esposo con la avioneta que aparecía a su nombre, los usuarios en Internet no han parado de criticarla.

Pero no es un tema que le asuste, por lo que decidió compartir un video en las historias de su Instagram en el que dejó sus puntos claros:

“No sé por qué nos preocupa tanto lo que piense la gente si las personas poco pensamos, porque hasta para criticar hay que instruirse. Si tú no has estado en mis zapatos, no me enseñes a amarrarme los cordones, gracias“.

Los comentarios no se hicieron esperar y varios usuarios en Internet:

“Sepan empacar la coca para que no se les caiga es el consejo”, “regreso de los sótanos de los infiernos en Miami”, “tienes toda la razón, además, ¿qué hace uno metiéndose en la gotera de la casa ajena?“, “ella me encanta. Bella como siempre, así es”.

A pesar de que se aclaró que Alejandra Azcárate y su esposo no tuvieron anda que ver con el cargamento de dicha avioneta, parece que los colombianos no olvidan y siguen echándole en cara la situación que tuvo que vivir.

