Dua Lipa llegó a Bogotá el miércoles 26 de noviembre y en esa noche estuvo con su familia y amigos cenando en el famoso restaurante Selma de la capital colombiana, dos días antes de su presentación.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de su momento de esparcimiento, la británica aprovechó durante la mañana del jueves 27 de noviembre para pasearse en las calles, en donde encontró la calidez de quienes la saludaron mientras ella estaba junto a sus seres queridos.

De ese recorrido, una situación quedó registrada en un video que se divulgó pronto en redes sociales:

Lo cierto es que hubo una situación más que llamativa que se viralizó muy pronto en la que ella se llevó una sorpresa al pasar de estrella a espectadora de una escena particular, en la que artistas callejeros le ofrecieron un espectáculo cuando ella iba a ingresar a una panadería museo.

Dua Lipa no ocultó en su reacción mucho asombro y hasta grabó desde su celular el particular canto y baile de quienes le sacaron una sonrisa por la aparición espontánea y muy inesperada.

De hecho, lejos de tener una actitud evasiva frente a los jóvenes, la intérprete de ‘Don’t start now’ observó con paciencia y aplaudió el esfuerzo por parte de quienes expusieron su talento.

Ese no fue el único instante captado de la celebridad en las calles bogotanas, pues hubo otro video en el que se le ve junto a su prometido, Callum Turner, y otros miembros de la familia.

No pasó desapercibido el hecho de que no tuviera ninguna clase de bloque de seguridad que la ocultara del público, por lo que las personas la saludaron y ella respondió de manera amable.

Este fue ese saludo emocionado que la británica correspondió desde lejos con una sonrisa:

🚨Dua lipa ahora caminando por las calles de Bogotá @ Colombia junto a su prometido Callum Turner y familia!pic.twitter.com/xyV4mXkllv — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 27, 2025

La cantante tuvo su presentación más reciente en Perú, el pasado martes 25 de noviembre en Lima, en el Estadio San Marcos. Antes pasó por Brasil: el sábado 15 de noviembre actuará en São Paulo (Estadio MorumBIS), y más adelante, el sábado 22 de noviembre en Río de Janeiro (Estadio Nilton Santos).

El recorrido por Latinoamérica comenzó el viernes 7 de noviembre en Buenos Aires, Argentina (Estadio River Plate) y luego de su visita a Colombia continuará su gira Radical Optimism Tour hacia la Ciudad de México.

Está programada una presentación el lunes primero de diciembre de 2025 en el estadio Estadio GNP Seguros, seguida de otra fecha el martes 2 de diciembre de 2025 en el mismo recinto.

¿Cuándo es el concierto de Dua Lipa en Bogotá?

El concierto de Dua Lipa en Bogotá está programado para el viernes 28 de noviembre de 2025, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Forma parte de su gira Radical Optimism Tour, que la traerá de vuelta a Colombia después de su última visita en 2022. Las autoridades de movilidad de Bogotá han preparado rutas especiales de transporte público (incluyendo servicios del sistema Transmilenio) para facilitar la llegada y salida al concierto, lo que indica que se espera una asistencia masiva. Las puertas del estadio abrirán hacia las 4:00 de la tarde, mientras que el show principal está previsto para iniciar aproximadamente a las 7:00 de la noche. La primera vez que vino a Colombia fue en septiembre de 2022, cuando formó parte de su gira Future Nostalgia World Tour. En esa ocasión, su presentación fue en el parqueadero del Salitre Mágico, en Bogotá, donde reunió a miles de seguidores. Esta es su segunda presentación. Esta confirmación marca formalmente su retorno al país, lo que consolida su vínculo con los fanáticos colombianos y ratifica su intención de presentarse nuevamente en un recinto de mayor capacidad y con mejores condiciones que la primera vez.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.