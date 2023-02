Como era de esperarse, las pocas líneas que se han conseguido escuchar hasta ahora, a poco más de una hora del lanzamiento oficial de la canción, apuntan duramente contra el español Gerard Piqué.

Asimismo, el otro objetivo es Clara Chía, novia del español, que se lleva varios duros versos en la canción, que se publicará a medianoche de este jueves.

La letra del segmento de la canción dice lo siguiente:

“Yo errores no repito.

Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito.

Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.

Tú te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level.

Volver conmigo, never.

Tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven.

Quieres volver ya, lo suponía, dándole like a la foto mía”.