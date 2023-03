El programa tuvo lugar en Nueva York después de que los dos artistas recibieran el reconocimiento por varios récords Guinness, 10 para Shakira y 4 para ambos. Todo por su sesión número 53.

(Vea después: “¿Qué haces buscándome?”, y más frases de Shakira, con Karol G, contra Piqué y Clara Chía)

Después, la artista colombiana volvió a contar varias cosas sobre la colaboración con el argentino, esta vez en inglés. Desde el papel crucial de su hijo mayor para que se produjera, hasta la forma en que ella considera que le sirvió a manera de terapia tras su separación de Gerard Piqué.

Sin embargo, fue cuando hablaba de cómo fue el proceso para grabar su sesión 53 con Bizarrap que hizo una revelación que impactó al host del programa.

Y es que ella dijo quetiene una “reacción física a la música” que le permite saber cuando va por buen camino o no va bien.

“Sé cuando una canción funciona porque de repente me empiezo mover”, reveló, y luego dijo algo que hizo que hasta el público emitiera un sonido de sorpresa:

El presentador se tomó un segundo para digerir lo que acababa de oír y luego repuso: “¿Me estás diciendo que tus caderas no mienten?”, preguntó, casi incrédulo, recordando el título de la canción. Ella asintió y él se agarró la cara con las manos y no sabía qué hacer:

Como si no lo creyera, volvió a preguntar si nunca mentía, y ella lo confirmó: “Sé cuando una canción está bien porque empiezo a moverme”.

Este es el video del momento en el que el presentador queda sorprendido por lo que Shakira le cuenta:

.@shakira can’t help herself when she hears a good beat! #FallonTonight pic.twitter.com/YiE8pXc5Gt

— The Tonight Show (@FallonTonight) March 11, 2023