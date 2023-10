La infidelidad es uno de los dilemas más hablados en el tema de las relaciones interpersonales. La cantante y actriz de cine, teatro y televisión Diana Ángel, quien recientemente preocupó por su estado de salud, reveló en ‘La red’ que fue infiel dos veces y que por ello ha pagado karmas bastante duros.

Ángel dice que pasó por una época en la que sentía enamorada de dos hombres. “Yo estaba enamorada de uno, pero conocí otro y también me enamoré. Entré en una dualidad. Yo me sentía a gusto con uno, pero también con el otro y lo que tenía el uno no lo tenía el otro […]”, contó al respecto la artista.

Ella confesó que sostuvo ambos romances durante 6 meses y luego se vio enfrentada a lo que nadie quiere sortear: ambos la confrontaron al mismo tiempo.

“Los dos me enfrentaron al tiempo. Me tocaron en mi casa. Bajamos a la portería, nos sentamos en las escaleras y hablamos por horas. Yo les decía ‘Sí ¿qué puedo hacer? Me pasó esto y lo otro, no tengo nada qué hacer. Las decisiones tómenlas ustedes. Yo los quiero a ambos y no sé que quieran’. Nada, se fueron y me dejaron”, contó la actriz.

Pero, adicionalmente, confesó que fue infiel en otra relación, pero que en esta actuó antes de que la situación avanzara. “Me acordé de ese momento y dije: ‘Donde yo me ponga en estas otra vez esto va a terminar muy mal’. Hablé con esa persona […] Él sufrió mucho, me castigó mucho y fue muy doloroso. Después traté de pedirle perdón, pero él ya tenía su novia y todo se diluyó”, agregó.

Añadió que la infidelidad es un camino que es mejor no tomar y que se arrepiente de no haber sido capaz de enfrentar estas situaciones de otra forma. Asegura que por ningún motivo, hoy en día, volvería a ser infiel. “Aprendí que la honestidad, la lealtad y la verdad por sobre todas las cosas”, agregó. Cabe mencionar que muchas celebridades en Colombia han enfrentado esta situación, como Robinson Díaz, que se separó de Adriana Arango.

Por último, también se refirió a que la infidelidad está más castigada en el caso de las mujeres, puesto que en los hombres se ve como una forma de “afianzar su masculinidad”. Sin embargo, las generaciones de hoy en día han invitado a pensar diferente al respecto.

“Ahora las relaciones de los jóvenes son más abiertas. Prefiero quedarme soltera a todo esto. […] Me parece raro entablar relaciones en donde no hay acuerdos ni límites. O sea, yo fui una adelantada al poliamor”, concluyó.

