El actor de la serie ‘Full House’, y de la continuación ‘Fuller House’, John Stamos, reveló en una entrevista para la revista People que fue abusado cuando era un niño. El intérprete contó un poco de su experiencia durante la entrevista, que fue hecha mientras promueve su libro de memorias, titulado ‘If You Would Have Told Me’, que será lanzado el próximo 24 de octubre.

“Me llevó escribir un libro”, dijo Stamos, haciendo referencia al momento en que se dio cuenta de que las conductas que recibió no eran apropiadas. El actor aseguró que la persona que lo abuso fue una niñera que lo cuidó cuando era niño, y que tras lo ocurrido: “Sentí que lo recordaba un poco. Siempre ha estado ahí, pero lo guardé como lo hace la gente.

(Vea también: Actriz de ‘Enfermeras’ confesó los abusos y acosos de los que fue víctima en toda su vida)

El actor, que también es músico y se ha presentado en diversas ocasiones con ‘The Beach Boys’, aseguró que no quiere que su libro se tratará solo del abuso que sufrió. “No quería que los titulares aparecieran así, y no quería que el libro tratara sobre eso (…) Era una página o algo así, pero sentí que tenía que hablar de ello. Fue extraño. Probablemente, tenía como 10 u 11 años [cuando sucedió]. No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos”, cuenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henry Holt & Co. (@henryholtbooks)

Le puede interesar: Shakira respondió a Bad Bunny por indirecta en su nuevo álbum

Stamos es defensor de la protección de los niños contra el abuso. Asimismo, ha sido embajador de ChildHelp, organización que ayuda a víctima de abuso infantil, durante más de 20 años. Stamos recibió un premio por esta labor y mientras escribía su discurso comenzó a recordar la situación que vivió. “Empecé a escribirlo y fue entonces cuando realmente surgió (…) Y luego pensé: ‘No, esta noche no se trata de mí. Se trata de los niños. Voy a guardarlo todo otra vez hasta el momento adecuado’”, contó el actor en entrevista con el medio estadounidense.

El libro de memorias del actor promete ser una “historia universal sobre la amistad, el amor, la pérdida y el coraje de abrazar el amor una vez más”, de acuerdo a la sinopsis del texto.

Leer más: Playboy despide a Mia Khalifa tras mostrar su apoyo a Palestina

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.