Marisol Correa se une a los casos de mujeres que, en algún momento de la vida, tuvieron alguna especie de abusos o acosos, pero solo el tiempo y el cambio de mentalidad la ha llevado a revelarlo. La actriz, que ha participado en una buena cantidad de producciones importantes en televisión, cine y hasta en ‘realities’, se sinceró en durante una entrevista para ‘Buen día, Colombia’.

A pesar de que no dio detalles, fechas, lugares o nombres puntuales, la pereirana fue muy sincera al contar los episodios que fue viviendo a lo largo de su vida y que, en ese momento no consideró como algo negativo, pero ahora es consciente de todo lo que implican esas situaciones. Y no es cosa de madurez o edad, ya que en su relato incluye episodios de cuando era niña y también de años más recientes.

Los acosos y abusos que reveló la actriz Marisol Correa

En un principio, Correa se refirió al amor propio y lo que significa la crianza a las mujeres en busca de complacer a los demás y no a ellas mismas: “El amor propio es el conjunto de las acciones y emociones que experimentamos en nuestros seres queridos, pero hacia nosotros mismos. En general, sobre todo las mujeres, nos criaron para servir, alegrar la vida de nuestros hijos, tener la casa linda, la comida preparada, todo para los demás. Pero ese conjunto de acciones, si las volcamos para nosotros mismos, es el amor propio”.

Ella misma, que también reportó lo que vivió en un ‘paseo de la muerte’ con su padre, dice que nunca tuvo problemas con los desnudos, ya sea en el trabajo o por cuenta de alguna situación de la vida en la que tenga que hacerlo y no sea en condiciones de privacidad normales. Por eso, cuando ingresó a un gimnasio y le dijeron que tenían que tomarle medidas, asumió que era normal que fuera sin ropa.

¿Cómo se disfraza el acoso en la vida de una mujer? La actriz Marisol Correa hablo en televisión sobre este tema.

Programa: Lo Sé Todo pic.twitter.com/ZfXXE2f98f — Ana (@PuraCensura) May 11, 2023

“En un gimnasio, el entrenador en su consultorio me dijo que iba a tomarme medidas y dije que era normal que me tome medidas. Me dijo –quítate la sudadera, la camiseta, el brasier– y me los quité, si tenía que tomar medidas, que las tome”, así contó la experiencia y su visión de aquel momento, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta de lo que estaba mal:

“Las tomó, yo quedé en pantis y seguimos con el entrenamiento. Pasaron varios años, estaba terminando un entrenamiento con mi entrenador actual y dije –¡Ve, nunca me tomó medidas!–. Caí en cuenta de lo que me había pasado antes y que estuvo muy mal”.

Después, Marisol Correa contó un caso más delicado, porque presuntamente ocurrió cuando ella era una niña de colegio e iba a que la atendieran por problemas de salud: “En el colegio, de pequeñita, iba constantemente al médico porque sufría de migrañas. Recuerdo que el doctor me hacía quitar todo el uniforme, hasta el sostenedor, era una niña de 10 años y un señor de 40 o 50 me decía eso”.

Con molestia e indignación la mujer que participó en ‘Enfermeras’, ‘La ley del corazón’, ‘Dejémonos de Vargas’, ‘La nocturna’, ‘Allá te espero’ y muchas otras novelas, dijo en ‘Buen día, Colombia’:

“Es el doctor y uno se la quita [la ropa], pero por qué tenía que quedar en sostén si tenía una migraña. Pero una crece con una sensación de que es normal”.

Y en otro relato, ya cuando era una mujer que superaba los 30 años y estaba asistiendo a un control ginecológico en un consultorio privado, el médico en cuestión le habría hecho un comentario indebido sobre sus partes íntimas. En un caso que hace recordar lo que denunciaron decenas de mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, solo cayó en cuenta del tema cuando pasó un tiempo considerable y porque recordó que esa persona habría evaluado su cuerpo como un objeto.

Ante todos estos escenarios y situaciones, Marisol Correa dejó una pregunta a todos los que normalizan comportamientos indebidos, como si no tuvieran nada negativo: “¿Cuál es el imaginario que la gente tiene del cuerpo de la mujer o hasta dónde cree que puede comentar, hacer, tocar? Y nosotras, con la necesidad de quedarnos calladas y no decir –No me gusta lo que está haciendo–”.

La actriz terminó diciendo que era tranquila y relajada con esos temas, porque su vida es pública y considera que puede servir para hacer masivo un mensaje. Pero hay otras personas que tienen miedo de decir sus cosas y se sienten violentadas, pero el silencio lleva a que sea un trauma para esa persona que se guarda todo.