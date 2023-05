Luis Alfredo Garavito es uno de los peores criminales que ha tenido Colombia por la vinculación con los ataques sexuales y el asesinato causado a más de 200 niños durante la época de los 90.

Actualmente está recluido en una cárcel de alta seguridad en Valledupar, con poco contacto con el mundo exterior y muchas solicitudes para poder entrevistarlo. Por eso, lo que consiguió un practicante fue inédito con un personaje de esta magnitud dentro del periodismo nacional.

Cómo un practicante consiguió entrevistar a Luis Alfredo Garavito

Kevin Pinzón era un pasante de la empresa del periodista Rafael Poveda y con apenas 18 años de edad le presentó la idea de entrevistar a Garavito, aunque sabía que era una tarea más que complicada.

Así lo confirmó en una entrevista para la emisora Tropicana, en la que contó los desafíos y los problemas que tuvo a la hora de hablar con el criminal.

En medio de la conversación, Poveda comenzó diciendo que la primera reunión con Garavito fue en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, lo primero que tuvieron que hacer fue enviarle una carta que, creían ellos, se iba a perder entre las 200 que tenía en ese momento.

Kevin apenas había cumplido la mayoría de edad y se arriesgó a escribirle, con la suerte de que recibió una respuesta positiva y ahí le dijo a Poveda que tenían a ese personaje para el programa ‘Testigo directo’.

“Me llamó un familiar de él y me dijo ‘¿Qué quiere?’ y le respondí que un minuto de llamada. Sin embargo, un minuto se convirtió en año y medio de comunicaciones de más de 3 horas charlando y coordinando la visita para hacer una entrevista de video” explicó Pinzón.

“Para la primera reunión, él nos tuvo que incluir a la lista de visitantes como cualquier persona que está privada de la libertad y fuimos a visitarlo sin cámaras, solo Rafael y yo, y estuvimos casi 6 horas mientras lo esperábamos hasta que tuvimos ese primer acercamiento“, agregó Pinzón.

Por su parte, Poveda continuó: “Estábamos en su celda, que es una clase de sala. Al fondo estaba su habitación, pero no pudimos entrar aunque queríamos ver qué tenía y cómo era, teniendo en cuenta lo que llevaba en su maletín cuando lo capturaron: cortes de periódicos, tiquetes y más”.

“La verdad que fue una charla muy intensa, con muchas preguntas y muchas respuestas. Pudimos haber estado ahí 15 horas, pero este es un personaje muy hábil, muy astuto, que se sale por las ramas de las respuestas. Además, lo que más me impresionó fue su mirada, ya que es penetrante, es fría y todo el tiempo te está mirando directamente a los ojos, lo que alcanza incluso a intimidar”, contó Poveda.

Sensación al ver a Garavito por primera vez

Pérez aseguró que toda la vida lo había escuchado y lo tenía referenciado, así que con el sonido de su voz lo pudo detectar rápidamente aunque aun no había ingresado al lugar donde lo estaban esperando.

“Cuando me vio, me preguntó ‘¿Usted quién es?’ y yo le respondí con mi nombre y diciéndole que era con el que había hablado durante todo ese tiempo y me dijo ‘uy, yo pensé que usted tenía más edad’ y se quedó mirándome a los ojos“, dijo Pinzón.

“Ya cuando iba más avanzada la conversación paró y me preguntó mi edad y eso fue lo que más me llamó la atención“, especificó el joven comunicador.

Por parte de Poveda, explicó que sintió más un aura negativa y un ambiente de maldad y que pese a su amabilidad en primera instancia, cuando comienza a contar detalles e historias se puede dar cuenta que es un personaje ‘perverso’, según dijo el periodista.

Incluso explicó: “En esa época yo pensaba mucho en mi hijo y en mis principios y le dije a Kevin que le iba a tocar entrevistarlo solo porque yo no iba a poder“.

Al final, la entrevista contó con más de 30 horas de grabación y el objetivo principal que querían lograr era descubrir el por qué este hombre había cometido todos esos delitos y tratar de entender sus pensamientos y lo que pasaba por su mente mientras lo hacía.

Consecuencias de la entrevista a Luis Alfredo Garavito

Lo cierto es que el impacto de esta entrevista fue tal que se pudieron escribir dos libros sobre la historia de este personaje: ‘El reflejo de la bestia’ y ‘Tras la sombra de Garavito’.

Además, explicaron los periodistas, saldrá un producto audiovisual para una plataforma en los próximos meses.