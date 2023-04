Este criminal se encargó de sembrar el horror en todo el país, cobrando la vida de 186 niños, por lo que fue condenado a 40 años de cárcel, después de confesar los hechos en 1999. Ahora, su nombre regresa como una vieja pesadilla gracias a Rafael Poveda y su libro ‘Tras la sombra de Garavito’, en donde relata el peor lado del pedófilo más temido del mundo.

“Cuando entrevisté a Luis Alfredo Garavito mi hijo tenía 10 años de edad, esa era la edad de sus víctimas y yo me imaginaba a mi hijo tan inocente, tan hermoso y me preguntaba: “¿cómo más de 200 niños como mi hijo fueron abusados y asesinados?”, dijo el periodista Rafael Poveda cuando sostenía la primera entrevista con el violador.

Su obra, de 176 páginas, es el fruto de una ardua investigación periodística en la que Poveda descifra el perfil psicológico del escalofriante asesino serial Garavito, pero ahora como novelista y escritor. En los adelantos que entrega sobre su libro, el periodista cuenta que, a comienzos de 2020 tenía el propósito de hacer un reportaje especial sobre este psicópata, para que la sociedad colombiana estuviera atenta, frente a la enorme posibilidad de que recuperara la libertad en este 2023.

“Un día mi periodista Kevin Pinzón, en enero del 2020 me llama y me cuenta que tiene a Luis Alfredo Garavito, yo estaba en una feria de televisión en Miami y me acerco a un cineasta que se llama a Gustavo Nieto Roa y le cuento, él me sugiere que lo entreviste y realice un libro”, reveló Poveda.