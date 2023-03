David Murcia Guzmán, infamemente reconocido por ser el cerebro detrás de la pirámide DMG, rompió el silencio desde la cárcel Tramacúa, en Valledupar, donde paga una pena de 22 años de cárcel.

Agregó que su condena fue orquestada por importantes políticos colombianos y hasta por un reconocido abogado al que también señaló indirectamente.

Murcia, en diálogo con Cambio, también habló del día a día en esa cárcel que tiene a algunos de los peores criminales de la historia colombiana.

Particularmente, hizo referencia a Luis Alfredo Garavito, probablemente el peor abusador y agresor de menores que haya tenido el país. Murcia indicó que Garavito ha llegado a ser su vecino de celda y que allí le ha hecho escabrosas confesiones sobre sus delitos.

(Vea también: Aída Merlano quedó “sin palabras” en primer mensaje desde que llegó a cárcel en Colombia).

Lee También

El artífice de la pirámide DMG añadió que durante los 8 primeros meses de su condena en esa prisión de Valledupar solamente lo dejaban salir a un corredor en el que no daba el sol.

Asimismo, dio a entender que es un creyente de la paz total del presidente Gustavo Petro, aunque no aseguró si había sido contactado por alguien del Gobierno Nacional para ese fin.

En su diálogo con Cambio, hizo algunos señalamientos indirectos, aunque no se atrevió a dar nombres.

Añadió que calló durante muchos años para que su familia estuviera tranquila, ya que supuestamente estaban siendo amenazados y hostigados desde algunos sectores poderosos.

“No ha sido fácil. Siempre he sido una persona que le gusta ayudar y ser protector. Creo que por estar protegiendo a mi familia para que no la persigan, para evitarles males a ellos, me he aguantado muchas cosas para que los dejen tranquilos. Me quedé callado mucho tiempo”, sentenció Murcia.