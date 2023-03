David Murcia Guzmán, quien purga una condena de 22 años en la cárcel de alta seguridad de Valledupar, se sinceró con la Revista Cambio, que en los últimos días entregó un breve adelanto de la charla que tuvo con el cerebro de DMG -empresa que hizo quebrar a miles de colombianos- y en el que se le vio bastante golpeado, al punto de entrecortar su voz y llorar por lo que ha vivido durante sus últimos 15 años, en prisión.

Este lunes 13 de marzo, el mencionado medio decidió publicar la entrevista completa con Guzmán y en ella resaltó el por qué, desde hace 15 años, no ha querido decir una sola palabra sobre su caso.

Según él, su silencio sería obligado y en su lugar de detención le habrían llegado, durante todos estos años, mensajes amenazantes en el que le indicarían que no hable y que mejor se quede callado.

David explicó si alguien puede temer luego de conceder esta entrevista, algo que confirmó sin muchos rodeos: “Podrían estar preocupados de lo que está sucediendo este día“.

“Siempre me han dicho ‘quédese callado, no diga nada, porque si usted dice algo, se le van a venir encima, lo van a perseguir, lo van a seguir persiguiendo, van a seguir persiguiendo a su familia y hasta lo pueden matar a usted por ponerse a decir que le están violando sus derechos humanos’”, indicó Guzmán, con su voz entrecortada, sin revelar ningún nombre.

Luego de su confesión, el periodista Iván Serrano le preguntó a David si estaba arrepentido de haber hablado, tras 15 años en total silencio. En ese momento, él pidio una leve pausa, respiró, tomó un sorbo de agua y con voz entrecortada respondió:

“No ha sido fácil. Seimpre he sido una persona que le gusta ayudar y ser protector, creo que por estar protegiendo a mi familia para que no la persigan, para evitarles males a ellos, me he aguantado muchas cosas para que los dejen tranquilos; me quede callado mucho tiempo”, indicó el creador de DMG.