En el cuarto y último episodio del documental sobre David Beckham que estrenó Netflix esta semana se tocó el tema de la infidelidad del futbolista cuando hizo parte de la nómina del Real Madrid.

El capítulo llamado ¿Qué persigue David? presentó el momento en el que el diario The News of the World publicó una historia respaldada por fuentes en la que se confirmaba que el matrimonio que había formado con Victoria, exintegrante de las Spice Girls, tenía problemas matrimoniales y había una infidelidad de por medio. Y aunque el documental no menciona a los implicados, medios internacionales han recordado el hecho: David Beckham tuvo un amorío con Rebecca Loos, asistente personal del futbolista cuando se fue a vivir a España.

“Es la historia de la década, lleva 10 días en primera plana”, hablaban los medios británicos que se apropiaron de la historia con fiereza.

Para Beckham procesarlo no fue fácil: “Alguna de las historias eran horribles, esas fueron difíciles de procesar. Era la primera vez que Victoria y yo estábamos bajo esa presión en nuestro matrimonio”.

Victoria, por su parte, respondió que fue el momento más difícil de su matrimonio: “en un ciento por ciento, fue la época más difícil para nosotros, sentíamos que el mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro para ser honesta. Hasta Madrid habíamos tenido al mundo en contra, pero estábamos juntos. La diferencia es que en España tampoco sentíamos el apoyo del otro y eso fue triste”, dijo la ahora diseñadora, exintegrante del famoso grupo británico Spice Girls.

“Ambos sentimos que nos ahogábamos”, añadió David.

Ante la pregunta sobre cómo sobrevivieron a esta crisis, David Beckham manifestó no saberlo con precisión: “Victoria es todo para mí, verla sufrir fue increíblemente difícil, pero sabemos luchar y teníamos que luchar por el otro y por nuestra familia”, dijo conmovido para rematar diciendo que en últimas “es nuestra vida privada”.

En el fútbol

Cuenta el que fuera centrocampista del Real Madrid que al regresar a las canchas no sabía cómo fingir que nada pasaba ni mucho menos cómo iba a entrar a jugar. Ese partido, después de que la pareja regresara a Madrid tras un fin de semana de supuesta reconciliación, fue un desastre para todo el equipo.

Las cámaras no solo seguían las jugadas del futbolista, sino las reacciones de Victoria ante las mismas. Había una cámara exclusiva para seguirla a ella. Ese día, además de perder el partido, perdieron el liderato de la liga. Más crisis para los Beckham.

La crisis se acrecentó con el acecho de los paparazzi todos los días para saber si la situación se había solucionado o no. Y fue una pesadilla para la pareja: “fue el momento más infeliz de mi vida”, dijo Victoria.

Al final la crisis se superó y hoy son una de las parejas más estables del entretenimiento mundial.

