Si buscas algo que hacer el fin de semana y no quieres salir de casa, una maratón de Netflix puede ser una buena opción para tener entretenimiento garantizado. Es mejor ejecutarlo con otra apuesta. Por eso, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recomendar la serie Turquía.

Netflix ha adquirido los derechos de transmisión internacional de otro popular drama turco. “The Yard”, que se estrenará en Netflix el 18 de octubre de 2019 con su primer lote de episodios.

Esto es lo que sabemos sobre la serie y por qué deberías estar emocionado.

La serie ha sido denominada The Yard para su lanzamiento internacional, pero en Turquía, la serie se conoce como Avlu. Se transmite en una red llamada Stars y ha tenido tres temporadas lanzadas hasta ahora desde 2018. De hecho, hasta ahora ya se han producido 54 episodios del programa para la serie.

Netflix ha tenido muchos éxitos con dramas carcelarios a lo largo de los años. Orange is the New Black es el primero que me viene a la mente y duró siete temporadas . Wentworth es una camioneta australiana que sigue siendo un gran programa para Netflix y la serie dramática carcelaria española Locked Up también es una de las favoritas de los fanáticos.

¿De qué se trata The Yard en Netflix?

The Yard es un drama carcelario sobre una prisión difícil donde esencialmente la dirigen los reclusos.

¿The Yard en Netflix estará doblado o subtitulado?

¡Ambos! Netflix nos brinda múltiples opciones. Puedes cambiar el audio al inglés o escucharlo en su original turco con subtítulos en inglés. Los doblajes de idiomas adicionales incluyen español, árabe y portugués.

La serie Avlu serie obtuvo un gran éxito que le representó un promedio de 3,4 millones de espectadores por episodio en Turquía.

Ese gran éxito despertó el interés de Netflix, que primero adquirió los derechos para su difusión internacional antes de hacerse con ella completamente, convirtiéndola en un original de la plataforma.

Se trata de una serie de género drama que se estrenó el 29 de marzo del 2018 y llegó a Netflix en el 2019 y aborda la vida de las reclusas dentro de una prisión y todo gira en torno a Deniz una madre que es golpeada por su marido y en un pelea ambos forcejean por una arma, ella es culpada de agredirlo y enviada a la cárcel.

Deniz se ve obligada a vivir la difícil transición de ser una ama de casa sumisa a una prisionera influyente en la prisión donde es encerrada. Para encontrar su lugar en la prisión de Karakuyu, Deniz debe aprender a sobrevivir y, sobre todo, a no ir en contra de las personas equivocadas, eligiendo con quién enfrentarse entre dos peligrosas pandillas rivales.

