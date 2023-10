Uno de los problemas más comunes para los dueños de gatos es la cantidad de pelo que se les cae, esta es una de las quejas más frecuente pues muchos aseguran que por todo ese pelo que se encuentra en el hogar, los dueños pueden generar una alergia a su mascota.

(Vea también: ¿Dónde poner la manzanilla para atraer dinero y abundancia a tu vida?)

Esto ha llevado a que las personas por medio de redes sociales busquen razas de gatos que tiren menos pelo y no generen alergia, para la sorpresa de muchos si existen gatos que se adaptan a las necesidades de menos pelo y por ende una menor cantidad de alergia.

Aunque muchos pensarían que se podría tratar solo de gatos sin pelo, este no es el caso, pues existen gatos con pelo y sueltan muy poco; esto debido principalmente al largo de su pelaje, por lo que los usuarios han compartido la lista de gatos que no provocan alergia y no sueltan pelo.

Gatos que no tiran pelo y no generan alergia

Existe una gran variedad de gatos alrededor del mundo, pero no tantos cumplen con las características de soltar poco pelo; aunque si existen y está es la lista de felinos domésticos que se pueden tener en el hogar sin la preocupación de la alergia.

Bengalí. El bengalí tiene algunas particularidades como la escasa pérdida de pelo y la poca producción de la proteína Fel D1, presente en la saliva de los felinos y causante de reacciones alérgicas en el ser humano.

Siberiano. Este gato tiene el pelo bastante largo, pero produce una carga de proteína Fel D1 muy baja; por ello, las personas alérgicas a los felinos y que los tienen acogidos en sus casas coinciden en que la alergia está controlada durante la convivencia con el siberiano.

Lee También

Devon Rex. Debido a las ondulaciones del manto, los devon rex son una de las razas con menos muda de pelo. La producción de Fel D1 es muy baja en este gato.

Azul Ruso. Es un felino leal y elegante que comparte características con los bengala, por lo que es otra raza muy recomendable para los alérgicos. Tiene un manto de color azul plateado denso y tupido adherido al cuerpo, con lo cual apenas muda de pelo.

Lee todas las noticias de vivir-bien hoy aquí.