De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el próximo 14 de octubre un eclipse solar anular cruzará América del Norte, Central y del Sur. Este evento astronómico será visible en Estados Unidos, México y muchos países de América del Sur, incluido Colombia.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol mientras está en su apogeo (la mayor distancia de nuestro planeta) o cerca de él. Como resultado, la Luna parece demasiado pequeña y cubre completamente al Sol, dejando visible un anillo brillante alrededor del disco lunar oscuro.

Una hora y 20 minutos después de que comience la fase de eclipse parcial, la Luna pasará completamente frente al Sol, dejando un “Anillo de Sol” visible desde detrás de la Luna.

En Colombia, aunque se podrá apreciar en todo el país, quienes habitan en lugares como Nuquí, emplazado en el Chocó, Tuluá, en el Valle del Cauca, San Vicente del Caguán, en Caquetá y la Pedrera, en la Amazonía, tendrán la oportunidad de disfrutar de una vista envidiable.

También será visible en el Desierto de la Tatacoa, un sitio donde usualmente se puede disfrutar de todos los eventos astronómicos indescriptibles.

Según el portal astronómico Star Walk, estos serán los próximos eclipses solares y anulares en la Tierra:

